Шакиев: Кыргызстан намерен расширять и укреплять сотрудничество с Беларусью по всем направлениям

«Очень рада быть у вас. Погода — великолепная! Значит и погода приветствует наше мероприятие», — отметила Наталья Кочанова.
«Искренне рад встретиться с вами в Бишкеке на площадке СНГ и обсудить актуальные вопросы кыргызско-белорусского взаимодействия, — подчеркнул Нурланбек Шакиев. — Заверяю, что кыргызская сторона намерена расширять и укреплять сотрудничество с Беларусью по всем направлениям взаимодействия. Республика Беларусь является важным партнером Кыргызской Республики как в двустороннем формате, так и в рамках общих региональных интеграционных объединений. Выражаю надежду, что та хорошая динамика сотрудничества, которая установилась между нашими государствами, сохранится».
По его словам, Кыргызстан заинтересован расширять межпарламентские отношения с Беларусью. «С удовлетворением отмечаю итоги моего официального визита в Республику Беларусь в октябре текущего года, в ходе которого мы смогли достичь ряда договоренностей по наиболее важным вопросам взаимодействия. В том числе, подписали соглашение о сотрудничестве между парламентами наших стран», — дополнил Нурланбек Шакиев.
Парламентская делегация Республики Беларусь во главе с председателем Совета Республики Натальей Кочановой 16 и 17 ноября принимает участие в мероприятиях Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ в Бишкеке. Сегодня в Государственной резиденции «Ала-Арча» пройдет заседание Совета МПА СНГ. Планируется обсуждение актуальных вопросов повестки дня, подведение итогов проведенных в 2023 году мероприятий, доведение информации о мониторинге избирательных кампаний на пространстве СНГ. В этот же день запланированы заседания постоянных комиссий МПА СНГ по политическим вопросам и международному сотрудничеству и по социальной политике и правам человека, Молодежной межпарламентской ассамблеи СНГ. Белорусская делегация примет участие в международной конференции, посвященной 85-летию Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.