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12:55 (мск), новости Молдовы, источник: РИА Новости

Молдавия объявила об артиллерийских учениях на севере республики

КИШИНЕВ, 16 ноя — РИА Новости. Министерство обороны Молдавии объявило об артиллерийских учениях на севере республики, вблизи города Бельцы.

Источник: РИА "Новости"

«В четверг на военном полигоне у села Елизаветовка, под Бельцами, пройдут учебные стрельбы из артиллерийских орудий. Учебные мероприятия проводятся в соответствии с законом о резерве вооруженных сил», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства, распространенном для СМИ.

Учения являются плановым мероприятием на 2023 год по подготовке подразделения национальной армии, уточнили в минобороны Молдавии.

В министерстве предупредили, что в рамках учений военная техника будет перемещена из частей на полигон и обратно. Граждан просят не пугаться и не распространять слухи по этому поводу.

Ранее минобороны Молдавии сообщило, что в Кишинев прибыла первая партия военной помощи от Франции для национальной армии страны. В состав помощи входит личное снаряжение, материально-техническое обеспечение, легкое пехотное вооружение и боеприпасы. В ведомстве также отметили, что груз предназначен для пехотных войск республики.

В конце октября под Бельцами прошли совместные молдавско-американские военные учения Aurochs Partner-2023, в них участвовали более 200 военных двух стран, военнослужащие отрабатывали прыжки с парашютом.

В сентябре молдавские, румынские и американские военные провели на полигонах в Молдавии совместные многонациональные учения Scutul de foc/Rapid Trident — 2023 («Огненный щит»/ «Быстрый трезубец» — 2023), чтобы отработать взаимодействие между военными республики и стран НАТО.

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