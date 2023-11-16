Молдавия объявила об артиллерийских учениях на севере республики

«В четверг на военном полигоне у села Елизаветовка, под Бельцами, пройдут учебные стрельбы из артиллерийских орудий. Учебные мероприятия проводятся в соответствии с законом о резерве вооруженных сил», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства, распространенном для СМИ.
Учения являются плановым мероприятием на 2023 год по подготовке подразделения национальной армии, уточнили в минобороны Молдавии.
В министерстве предупредили, что в рамках учений военная техника будет перемещена из частей на полигон и обратно. Граждан просят не пугаться и не распространять слухи по этому поводу.
Ранее минобороны Молдавии сообщило, что в Кишинев прибыла первая партия военной помощи от Франции для национальной армии страны. В состав помощи входит личное снаряжение, материально-техническое обеспечение, легкое пехотное вооружение и боеприпасы. В ведомстве также отметили, что груз предназначен для пехотных войск республики.
В конце октября под Бельцами прошли совместные молдавско-американские военные учения Aurochs Partner-2023, в них участвовали более 200 военных двух стран, военнослужащие отрабатывали прыжки с парашютом.
В сентябре молдавские, румынские и американские военные провели на полигонах в Молдавии совместные многонациональные учения Scutul de foc/Rapid Trident — 2023 («Огненный щит»/ «Быстрый трезубец» — 2023), чтобы отработать взаимодействие между военными республики и стран НАТО.