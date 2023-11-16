Встреча Путина с бизнесом и американо-китайские переговоры. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Путин работает в Ново-Огареве. В начале второй половины дня он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ, о темах проинформируют позднее.
«На следующей неделе [21−22 ноября] запланирован официальный визит президента Таджикистана [Эмомали Рахмона] в Москву».
«Вчера состоялась встреча у президента с представителями крупного бизнеса, обстоятельный разговор был. Ряд вопросов сформулирован был по линии РСПП».
Выступали представители как бизнеса, так и экономического блока правительства. Многие российские бизнесмены «сталкивались с незаконным отношением к себе за рубежом», так что инициаторами оказались именно они.
«Речь шла о возможных шагах по совершенствованию инвестиционной привлекательности нашей экономики».
Также обсуждалось улучшение условий для перевода собственности в России, «чтобы этот процесс был абсолютно совершенным» и бизнес «переводил сюда компании, создавал рабочие места».
О заморозке российской госсобственности в Чехии
Позиция Чехии, которая ввела санкции против Росзагрансобственности, «вызывает недоумение», Кремль не приемлет ее.
Российские объекты в Чехии «сейчас под угрозой», Москва анализирует ситуацию, чтобы «минимизировать риски».
Необходимо «проанализировать, что здесь есть у чехов»: «В случае каких-то конкретных недружественных шагов, конечно же, возможный ответ будет дан».
Об итогах переговоров Джо Байдена и Си Цзиньпина
У Кремля пока нет данных, что обсуждали президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин и говорили ли они о России: «Пока мы не располагаем детальной информацией о том, какие вопросы были на повестке».
В Кремле воздержатся от комментировать слова Байдена, который после встречи с Си Цзиньпином вновь назвал китайского лидера диктатором: «Не стал бы, честно говоря, комментировать подобные заявления».
Что касается Москвы, для нее «главное — это настоящая дружба, взаимоуважительное отношение» между лидерами РФ и КНР: «Мы дорожим этими отношениями».
О возможном назначении Валерия Гергиева в Большой театр
Кремль не стал комментировать сообщения о возможном назначении Валерия Гергиева главой Большого театра: «В министерство культуры, туда обращайтесь, это их прерогатива».