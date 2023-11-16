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12:52 (мск), источник: Нижегородская правда

Условия использования беспилотниов в Нижегородской области изменились

Указ Глеба Никитина ослабили.

Источник: Нижегородская правда

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ о запрете использования беспилотников. Документ опубликован на портале правовой информации.

Теперь использовать БПЛА могут не только органы власти и подведомственные организации, но и объекты энергетики, нефтегазового сектора и лесного хозяйства. Также запрет сняли для полетов, которые выполняют для авиационных работ; в рамках Программ экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций по эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС), а также для реализации задач ФСБ, ФСО, МЧС, минобороны, Росгвардии, МВД и ФСИН.

Кроме того, запрет перестал действовать и для полетов, которые выполняются визуально с максимальной взлетной массой до 30 кг и осуществляемых в пределах прямой видимости в светлое время суток.

Однако нужно соблюсти несколько условий: высота должна составлять не более 150 метров, полеты должны быть вне зон аэродромов, зон ограничения полетов, воздушного пространства над местами проведения охранных мероприятий и над местами массовых и спортивных мероприятий.

Также отмечается, что запускать беспилотники необходимо на расстоянии более 5 км от контрольных точек неконтролируемых аэродромов и посадочных площадок. На высотах до 100 метров проводить полеты разрешается на расстоянии более 2 км от транспортной инфраструктуры, объектов ТЭК и ЖКХ.

Как и ранее, для всех полетов понадобится разрешение оперштаба. Однако, если ФСО потребует прекратить все полеты на территории Нижегородской области в целях обеспечения безопасности, использование БПЛА придется приостановить.

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