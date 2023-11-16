Токаев упразднил Совет по управлению Фондом «Самрук-Казына», главой которого был Назарбаев

Сообщается, что президент Республики Казахстан подписал закон о внесении изменений в Закон о Фонде в части упразднения Совета по управлению Фондом.
«В законе РК от 1 февраля 2012 года “О Фонде национального благосостояния” статью 6−1 (“Совет по управлению фондом”) исключить», — говорится в документе.
Отмечается, что Совет по управлению Фондом являлся консультативно-совещательным органом, в задачи которого входила выработка предложений по повышению конкурентоспособности и эффективности деятельности Фонда.
Согласно исключенной статье, Совет по управлению Фондом возглавлял Нурсултан Назарбаев.
Напомним, еще в конце сентября о планах по упразднению этого органа говорили в мажилисе.
«Есть совет по управлению фондом “Самрук-Казына”. При этом есть совет директоров, есть правление. При этом Совет по управлению фондом дублирует функции совета директоров. Поэтому приняли решение упразднить совет управления фондом. Совет директоров остается, в нем нет Назарбаева», — говорил депутат Берик Бейсенгалиев.
По его словам, эти изменения происходят в рамках того, что был упразднен Закон о первом президенте.