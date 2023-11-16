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13:57 (мск), новости Казахстана, источник: Nur.kz

Токаев упразднил Совет по управлению Фондом «Самрук-Казына», главой которого был Назарбаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон об упразднении Совета по управлению Фондом «Самрук-Казына», который возглавлял Нурсултан Назарбаев, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу фонда.

Источник: sk.kz

Сообщается, что президент Республики Казахстан подписал закон о внесении изменений в Закон о Фонде в части упразднения Совета по управлению Фондом.

«В законе РК от 1 февраля 2012 года “О Фонде национального благосостояния” статью 6−1 (“Совет по управлению фондом”) исключить», — говорится в документе.

Отмечается, что Совет по управлению Фондом являлся консультативно-совещательным органом, в задачи которого входила выработка предложений по повышению конкурентоспособности и эффективности деятельности Фонда.

Согласно исключенной статье, Совет по управлению Фондом возглавлял Нурсултан Назарбаев.

Напомним, еще в конце сентября о планах по упразднению этого органа говорили в мажилисе.

«Есть совет по управлению фондом “Самрук-Казына”. При этом есть совет директоров, есть правление. При этом Совет по управлению фондом дублирует функции совета директоров. Поэтому приняли решение упразднить совет управления фондом. Совет директоров остается, в нем нет Назарбаева», — говорил депутат Берик Бейсенгалиев.

По его словам, эти изменения происходят в рамках того, что был упразднен Закон о первом президенте.

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