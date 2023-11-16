16:12 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews
У предпринимателей аннулируют лицензию в случае нанесения вреда здоровью граждан
Внесены изменения в Закон «О лицензировании, разрешительных и уведомительных процедурах».
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Президент подписал постановление, предусматривающее внесение изменений и дополнений в некоторые нормативно-правовые акты, сообщает Минюст.
Документом внесен ряд дополнений и изменений в Закон «О лицензировании, разрешительных и уведомительных процедурах».
В частности, запрет на получение лицензии сроком на 1 год на виды деятельности, предусмотренные законом, либо запрет на занятие определенным видом деятельности на основании решения суда (приговора) в отношении лица является основанием для отклонения заявления о выдаче лицензии или документа разрешительного характера.
Установлено также, что документ, имеющий характер лицензии или разрешения, будет аннулирован в следующих случаях:
В вышеуказанных случаях лицензия не будет выдаваться повторно в течение 1 года на виды деятельности, определенные законом.
Данное требование также применяется к новым субъектам предпринимательства, учрежденным учредителем или бенефициарным владельцем субъекта предпринимательства.
Министерство инвестиций, промышленности и торговли определено компетентным органом в сфере лицензирования и уведомительного порядка по следующим видам деятельности:
Отмечается, что оптовая торговля табачными изделиями осуществляется в порядке информирования Мининвестиций, промышленности и торговли. Розничная торговля табачными изделиями осуществляется в порядке информирования местных районных (городских) налоговых инспекций.
Закон вступит в силу через 3 месяца после официального опубликования.