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16:12 (мск), новости Узбекистана, источник: Uznews

У предпринимателей аннулируют лицензию в случае нанесения вреда здоровью граждан

Внесены изменения в Закон «О лицензировании, разрешительных и уведомительных процедурах».

Источник: Uznews

Президент подписал постановление, предусматривающее внесение изменений и дополнений в некоторые нормативно-правовые акты, сообщает Минюст.

Документом внесен ряд дополнений и изменений в Закон «О лицензировании, разрешительных и уведомительных процедурах».

В частности, запрет на получение лицензии сроком на 1 год на виды деятельности, предусмотренные законом, либо запрет на занятие определенным видом деятельности на основании решения суда (приговора) в отношении лица является основанием для отклонения заявления о выдаче лицензии или документа разрешительного характера.

Установлено также, что документ, имеющий характер лицензии или разрешения, будет аннулирован в следующих случаях:

  • при систематическом нарушении требований и условий лицензии или разрешения (два и более раза в течение 1 года) лицензиатом или лицом, получившим документ разрешительного характера;
  • грубом нарушении требований и условий лицензии или разрешения единожды, если это нарушение причинило вред жизни и здоровью граждан, правам и законным интересам физических и юридических лиц, повлекло за собой ущерб общественной безопасности и окружающей среде, а также интересам общества и государства.

В вышеуказанных случаях лицензия не будет выдаваться повторно в течение 1 года на виды деятельности, определенные законом.

Данное требование также применяется к новым субъектам предпринимательства, учрежденным учредителем или бенефициарным владельцем субъекта предпринимательства.

Министерство инвестиций, промышленности и торговли определено компетентным органом в сфере лицензирования и уведомительного порядка по следующим видам деятельности:

  • оптовая продажа алкогольной продукции;
  • производство и оптовая торговля пивом и пивными напитками.

Отмечается, что оптовая торговля табачными изделиями осуществляется в порядке информирования Мининвестиций, промышленности и торговли. Розничная торговля табачными изделиями осуществляется в порядке информирования местных районных (городских) налоговых инспекций.

Закон вступит в силу через 3 месяца после официального опубликования.

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