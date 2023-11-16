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14:19 (мск), источник: НИА Кубань

Николай Бескровный назначен главой Западного округа Краснодара

Ранее пост занимал Дмитрий Водолацкий. Он покинул должность по собственному желанию.

Источник: Администрация Краснодарского края

Кандидатуру Николая Бескровного на должность главы Западного округа Краснодара утвердили во время 65-го заседания Гордумы под руководством председателя городской Думы Веры Галушко.

15 лет назад Николай Бескровный окончил Краснодарское высшее военное училище им. генерала армии С. М. Штеменко по специальности «Комплексная защита объектов информатизации». Спустя 3 года — КубГАУ по направлению «Юриспруденция».

В 2003—2017 годах проходил службу в ВС РФ.

Последующие два года был помощником замглавы Краснодарского края.

С 2019 по 2020 годы работал в администрации Сочи управляющим делами. Затем 2 года — главой администрации Адлерского внутригородского района Сочи.

С 2021 по 2023 год работал на должности замглавы администрации Сочи.

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