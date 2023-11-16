Челябинский депутат гордумы ушел на СВО

«Осенью этого же года я принял для себя принципиальное решение… и подписал с ОСПН “Эспаньола” контракт в качестве военнослужащего», — написал Юрий Панов.
Панов был исключен из «Единой России». Возможная причина — вывоз мебели и оргтехники из офисов «ЕР» в Металлургическом районе Челябинска, которую якобы закупил сам Панов.
«Пользуясь моим отсутствием, сегодня мы дошли до того, что решением президиума Челябинского регионального отделения всероссийской политической партии “Единая Россия” я был заочно лишен членства в партии. При этом меня никто не уведомлял и не организовывал никаких разбирательств», — написал депутат.
Он добавил, что оставляет за собой право обращаться в вышестоящие партийные органы и в судебные инстанции.
Изначально батальон «Эспаньола» формировался как добровольческое подразделение, затем был интегрирован в вооруженные силы ДНР. Подразделение участвовало в боевых действиях при штурме «Азовстали», а также на Херсонском и Запорожском фронтах.
«ФедералПресс» писал, что волонтеры Народного фронта доставляют гуманитарную помощь военным. Например, команда из Воронежа привезла в Мариуполь лекарства и средства личной гигиены для подразделения «Эспаньола».