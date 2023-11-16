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13:23 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Челябинский депутат гордумы ушел на СВО

ЧЕЛЯБИНСК, 16 ноября, ФедералПресс. Помощник депутата Госдумы Владимира Бурматова, депутат челябинской гордумы Юрий Панов принял решение об участии в специальной военной операции. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Осенью этого же года я принял для себя принципиальное решение… и подписал с ОСПН “Эспаньола” контракт в качестве военнослужащего», — написал Юрий Панов.

Панов был исключен из «Единой России». Возможная причина — вывоз мебели и оргтехники из офисов «ЕР» в Металлургическом районе Челябинска, которую якобы закупил сам Панов.

«Пользуясь моим отсутствием, сегодня мы дошли до того, что решением президиума Челябинского регионального отделения всероссийской политической партии “Единая Россия” я был заочно лишен членства в партии. При этом меня никто не уведомлял и не организовывал никаких разбирательств», — написал депутат.

Он добавил, что оставляет за собой право обращаться в вышестоящие партийные органы и в судебные инстанции.

Изначально батальон «Эспаньола» формировался как добровольческое подразделение, затем был интегрирован в вооруженные силы ДНР. Подразделение участвовало в боевых действиях при штурме «Азовстали», а также на Херсонском и Запорожском фронтах.

«ФедералПресс» писал, что волонтеры Народного фронта доставляют гуманитарную помощь военным. Например, команда из Воронежа привезла в Мариуполь лекарства и средства личной гигиены для подразделения «Эспаньола».

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