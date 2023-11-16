Депутата краевого парламента Илью Лисняка могут лишить полномочий

Депутатская комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах и расходах народных избранников, в которой также участвуют представители следственного комитета и налоговой службы, рассмотрела поступившие материалы в отношении депутата Ильи Лисняка от партии «Справедливая Россия — За правду».
Было установлено, что Илья Лисняк нарушал федеральное законодательство о противодействии коррупции, неоднократно предоставляя заведомо недостоверные и неполные данные о доходах. Комиссия выявила, что что парламентарий не отразил в документах займы на сумму свыше 500 тысяч рублей, при этом ранее аналогичное нарушение уже выявлялось.
Напомним, что юрист и бывший член избиркома Перми от «Справедливой России» Дмитрий Отегов обратился в Индустриальный райсуд с иском к депутату заксобрания от той же партии Илье Лисняку, в котором он требовал с депутата вернуть долг по договору займа. Тогда депутат подтвердил факт получения средствпо займу и заявил, что решается вопрос с перечислением денег на счёт истца, обсуждаются параметры сделки. Как сообщали местные СМИ, речь могла идти о нескольких миллионах рублей.
На днях стало известно, что к депутату подан ещё один иск о возврате средств по займу, на сумму порядка восьми миллионов рублей.
Также парламентская комиссия рассмотрела причины, по которым депутат Лисняк не появляется на последних пленарных заседаниях Законодательного Собрания Пермского края.
Напомним, что Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю возбудило уголовное дело в отношении депутата Законодательного Собрания Пермского края Ильи Лисняка, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ. По версии следствия, депутат, под угрозой распространения негативной информации о сотруднике аппарата краевой администрации и его родственниках, требовал от него передачи денежных средств в особо крупном размере. Депутат скрылся от следствия за границей и был объявлен в международный розыск. Суд принял решение заочно арестовать депутата. После отъезда за границу парламентарий не участвовал в работе заксобрания, предоставляя документы о лечении за рубежом.
Как сообщил источник в краевом парламенте, депутат каждый раз уведомлял Законодательное Собрание, что не может принять участие в заседании, в том числе из-за продолжающегося лечения за пределами Пермского края. Однако, по результатам независимой почерковедческой экспертизы, подписи на документах были признаны поддельными. По итогам рассмотрения, комиссия признала причины, по которым депутат не появлялся на пленарных заседаниях неуважительными и рекомендовала лишить Лисняка депутатских полномочий. На основе этого решения будет подготовлен проект постановления, который депутаты заксобрания рассмотрят 30 ноября.
Отметим, что согласно региональному закону «О статусе депутата Законодательного Собрания Пермского края» за неоднократные нарушения федерального антикоррупционного законодательства, а также за отсутствие без уважительных причин на всех заседаниях краевого парламента в течение шести месяцев подряд является основанием для лишения депутата мандата.