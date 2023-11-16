Главное
Палестино-израильский конфликт
15:23 (мск), источник: РИА Новости

Патрушев представит доклад Путину по итогам поездки в Воронеж

Патрушев представит доклад Путину по итогам совещания по нацбезопасности в ЦФО.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев по итогам поездки в Воронежскую область представит доклад президенту России Владимиру Путину.

«По итогам рабочей поездки в установленном порядке будет представлен доклад», — сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.

В Воронеже Патрушев провел совещание по национальной безопасности в Центральном федеральном округе. Секретарь Совбеза, в частности, отметил, что Украина все активнее пытается обстреливать российскую территорию, устраивать теракты и диверсии. Есть угрозы и в сфере биобезопасности: растет вероятность совершения Киевом диверсий с использованием биологического оружия. С учетом этого Патрушев поручил усиливать антитеррористическую защищенность биологически опасных объектов.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'С Украиной покончено'. В США рассказали, как навредят России по-новому
Байден нашел замену Путину
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Путин Владимир