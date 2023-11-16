15:23 (мск), источник: РИА Новости
Патрушев представит доклад Путину по итогам поездки в Воронеж
Патрушев представит доклад Путину по итогам совещания по нацбезопасности в ЦФО.
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев по итогам поездки в Воронежскую область представит доклад президенту России Владимиру Путину.
«По итогам рабочей поездки в установленном порядке будет представлен доклад», — сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.
В Воронеже Патрушев провел совещание по национальной безопасности в Центральном федеральном округе. Секретарь Совбеза, в частности, отметил, что Украина все активнее пытается обстреливать российскую территорию, устраивать теракты и диверсии. Есть угрозы и в сфере биобезопасности: растет вероятность совершения Киевом диверсий с использованием биологического оружия. С учетом этого Патрушев поручил усиливать антитеррористическую защищенность биологически опасных объектов.