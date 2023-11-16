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15:57 (мск), источник: © РИА Новости

В России выделят дополнительные средства на повышение зарплат бюджетников

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Правительство направит дополнительные деньги на повышение зарплат бюджетников и социальные выплаты, сообщил премьер Михаил Мишустин.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня мы дополнительно распределим еще более 5,5 миллиарда, и финансирование это поможет в полной мере выполнить обязательства перед бюджетниками с учетом <…> майских указов президента», — сказал глава правительства.

Кроме того, деньги пойдут на выплату ежемесячных пособий по рождению и воспитанию ребенка.

Мишустин напомнил, что президент поставил перед правительством задачу обеспечить увеличение оплаты труда в бюджетной сфере. За последние два месяца на эти цели уже выделили около 31 миллиарда рублей.

В конце августа Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам поручил следить за тем, чтобы рост зарплат работников бюджетной сферы был сопоставим с ростом в целом по экономике. Он напомнил, что в первом полугодии 2023-го размер оплаты труда в среднем по экономике в России увеличился на 4,2%.

С 1 октября зарплаты бюджетников, госслужащих и гражданского персонала воинских частей в России увеличили на 5,5%.

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