В России выделят дополнительные средства на повышение зарплат бюджетников

«Сегодня мы дополнительно распределим еще более 5,5 миллиарда, и финансирование это поможет в полной мере выполнить обязательства перед бюджетниками с учетом <…> майских указов президента», — сказал глава правительства.
Кроме того, деньги пойдут на выплату ежемесячных пособий по рождению и воспитанию ребенка.
Мишустин напомнил, что президент поставил перед правительством задачу обеспечить увеличение оплаты труда в бюджетной сфере. За последние два месяца на эти цели уже выделили около 31 миллиарда рублей.
В конце августа Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам поручил следить за тем, чтобы рост зарплат работников бюджетной сферы был сопоставим с ростом в целом по экономике. Он напомнил, что в первом полугодии 2023-го размер оплаты труда в среднем по экономике в России увеличился на 4,2%.
С 1 октября зарплаты бюджетников, госслужащих и гражданского персонала воинских частей в России увеличили на 5,5%.