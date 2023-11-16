Шавкат Мирзиёев посетил вторую по величине ГЭС в Узбекистане

Шавкат Мирзиёев посетил Тупалангскую гидроэлектростанцию в Сурхандарье и ознакомился с проведенной здесь модернизацией. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Отмечается, что в 2019 году во время посещения президентом ГЭС, которая работала на двух энергоблоках общей мощностью 30 мегаватт, было дано поручение построить еще два гидроагрегата общей мощностью 145 мегаватт. Благодаря чему общая мощность Тупалангской ГЭС достигла 175 мегаватт и стала второй по величине станцией в Узбекистане после Чарвакской ГЭС.
Отмечается, что станция получила способность вырабатывать дополнительно 467 млн киловатт-часов электроэнергии в год, благодаря чему в год будет экономиться в среднем 107 млн кубометров природного газа.
На обновленной ГЭС прошла презентация мер по увеличению потенциала гидроэнергетики на базе реки Тупаланг. Было представлено 20 перспективных проектов по строительству станций в верховьях реки. Их общая мощность по планам составит 264 мегаватта.
Глава государства подчеркнул важность строительства микроГЭС на каждой речке и в каждой махалле, где имеется такая возможность.