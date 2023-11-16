15:26 (мск), источник: Коммерсантъ
Назначен руководитель контрольного департамента администрации Перми
Контрольный департамент администрации Перми возглавил Игорь Долгих. Распоряжение об этом подписал глава города Эдуард Соснин.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Как сообщает пресс-служба мэрии, основными задачами нового начальника контрольного департамента станут организация и обеспечение взаимодействия администрации Перми с внешними надзорными и контрольными органами, а также обеспечение комплекса мероприятий в сфере благоустройства, направленных на повышение уровня содержания территории города.
Игорь Долгих более 20 лет служил в системе МВД России, с 2022 года занимал должность начальника сектора потребительского рынка в администрации Свердловского района Перми.
Прежний начальник контрольного департамента администрации Перми Александр Ворончихин уволился из мэрии 25 октября 2023 года. Он руководил департаментом с 2018 года.