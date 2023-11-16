Глава Госкоммолодежи Башкирии прокомментировала обыски

«Новостная лента сегодня пестрит сообщениями “у руководителя Госкомолодежи обыски”, “у руководителя Госкоммолодежи и неустановленных сотрудников (!) ищут деньги и разные важные документы”. Кто-то, наверное, смакует и потирает руки “вот он — коррупционный скандал, да еще и в молодежке!”. Сумок с деньгами, сейфов с драгоценностями и “тех самых документов” — не нашли. Внятных претензий и обвинений нет», — написала госпожа Гайдук, назвав произошедшее «провокацией».
«Кто-то упорно ищет зеленых человечков. Хочется им сказать: ребята, если сейчас в условиях текущей геополитической ситуации вам так важно заниматься этой фигней — не мешайте работать!», — отметила чиновник.
Яна Гайдук была назначена председателем госкомитета Башкирии по молодежной политике в октябре 2021 года. Ранее она работала советником управления главы Башкирии по общественно-политическому развитию и заместителем министра молодежной политики и спорта республики.