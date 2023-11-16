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16:29 (мск), источник: ИА Башинформ

Радий Хабиров встретился с руководителем Росавтодора Романом Новиковым

16 ноября в Москве в рамках XVII Международного форума «Транспорт России» Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с руководителем Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Романом Новиковым.

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На повестке дня — вопросы реализации крупных инфраструктурных проектов на территории региона.

Один из наиболее масштабных объектов — строительство участка федеральной трассы М-7 «Волга». Он станет частью скоростной дороги Казань — Екатеринбург, которая по поручению Президента России Владимира Путина продлит магистраль М-12 Москва — Казань. Новый участок протяжённостью 65 км пройдёт через Илишевский, Дюртюлинский и Чекмагушевский районы в обход пяти населённых пунктов — Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово и Асяново.

Руководитель Росавтодора поблагодарил управленческую команду республики за эффективное взаимодействие в части оформления земель для новой трассы и переноса инженерных коммуникаций.

— Со своей стороны мы выполним все обязательства, которые Росавтодор взял на себя по строительству автодороги, — отметил Роман Новиков.

На встрече также обсудили завершение проекта Восточного выезда из Уфы. Глава Башкортостана сообщил, что работы ведут по утверждённому графику.

— Мы обсудили вопросы финансирования Восточного выезда с вице-премьером Правительства России Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным. Необходимые средства поступят уже в начале декабря, — сказал Радий Хабиров по итогам встречи.

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