Радий Хабиров встретился с руководителем Росавтодора Романом Новиковым

На повестке дня — вопросы реализации крупных инфраструктурных проектов на территории региона.
Один из наиболее масштабных объектов — строительство участка федеральной трассы М-7 «Волга». Он станет частью скоростной дороги Казань — Екатеринбург, которая по поручению Президента России Владимира Путина продлит магистраль М-12 Москва — Казань. Новый участок протяжённостью 65 км пройдёт через Илишевский, Дюртюлинский и Чекмагушевский районы в обход пяти населённых пунктов — Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово и Асяново.
Руководитель Росавтодора поблагодарил управленческую команду республики за эффективное взаимодействие в части оформления земель для новой трассы и переноса инженерных коммуникаций.
— Со своей стороны мы выполним все обязательства, которые Росавтодор взял на себя по строительству автодороги, — отметил Роман Новиков.
На встрече также обсудили завершение проекта Восточного выезда из Уфы. Глава Башкортостана сообщил, что работы ведут по утверждённому графику.
— Мы обсудили вопросы финансирования Восточного выезда с вице-премьером Правительства России Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным. Необходимые средства поступят уже в начале декабря, — сказал Радий Хабиров по итогам встречи.