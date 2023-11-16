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15:43 (мск), источник: Татарстан 24

Госдума приняла закон об увеличении МРОТ на 18,5% в 2024 году

МРОТ составит 19 242 рубля в месяц.

Государственная дума во II и III чтениях приняла закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2024 году на 18,5% — до 19 242 рублей. Об этом пишет ТАСС.

Напомним, на сегодняшний день МРОТ в стране составляет 16 242 рубля. Принятый закон позволит повысить зарплаты 4,8 млн человек.

Ранее депутаты Госдумы подготовили законопроект о стипендиях не ниже уровня МРОТ. Размер стипендии для студентов вузов в этом году — 1 825 рублей в месяц.

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