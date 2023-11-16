15:56 (мск), источник: CityTraffic.ru
Депутаты Госдумы поддержали закон об увеличении МРОТ с 2024 года
Решение было принято 16 ноября 2023 года.
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Госдума РФ 16 ноября 2023 года в третьем и окончательном чтении приняла закон об увеличении минимального размера оплаты труда.
Напомним, с 1 января 2024 года МРОТ будет равен 19242 рублям. Минимальный размер оплаты труда увеличится на 18,5%. Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, благодаря повышению МРОТ на 18,5% зарплата вырастет у 4,8 млн человек. Увеличить минимальный размер оплаты труда на 18,5% с 1 января 2024 года поручил Президент РФ Владимир Путин, напомнили в пресс-службе ГД.