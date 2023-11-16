16:03 (мск), источник: Нижегородская правда
Родственникам погибшего в СВО Дмитрия Клюквина вручили орден в Нижнем Новгороде
Награду вручили родственникам героя в администрации Канавинского района.
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Родственникам погибшего в СВО Дмитрия Клюквина вручили Орден Мужества в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба мэрии.
Младший сержант Дмитрий Клюквин погиб при исполнении воинского долга в спецоперации. Его посмертно наградили Орденом Мужества.
На церемонии присутствовали глава района Олег Алешин, военный комиссар сергей Хилов и кадеты из гимназии № 2.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что участника СВО Александра Немцева наградили медалью «За храбрость».