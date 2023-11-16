16:50 (мск), новости Молдовы, источник: РИА Новости
Кишинев предложил не доплачивать регионам, где победила оппозиция
Гросу предложил не доплачивать регионам Молдавии, где победила оппозиция.
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КИШИНЕВ, 16 ноя — РИА Новости. Лидер правящей в Молдавии партии «Действие и солидарность» (ПДС), спикер парламента Игорь Гросу выступил за то, чтобы оставить регионам, где на местных выборах победила оппозиция, только государственное финансирование.
В Молдавии 5 ноября прошли местные выборы, граждане страны выбирали мэров, а также членов местных советов. Из 36 районов и муниципий страны ПДС выиграла выборы мэров только в шести крупных городах. Вместе с тем партия власти лидирует в районных советах, но, по предварительным данным, она не сможет ни в одном из них сформировать большинство. Во втором туре голосования, который пройдет 19 ноября, ПДС выдвигает своих кандидатов еще в 152 населенных пунктах из 273.
«Села, которые голосовали за проевропейских руководителей с ясными взглядами, должны быть первыми, кто выиграет от поддержки, которая исходит от стран Евросоюза. Нужно проанализировать и посмотреть, какие села и какие города избрали проевропейских мэров и в первую очередь их мотивировать, а тех, кто сделал выбор в пользу иного видения, варварской модели — извините, получат стандартное финансирование из государственного бюджета».
На прошлой неделе Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, обусловила предоставление переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом ряда предварительных условий. Президент Майя Санду заявила, что это решение ЕК доказывает, что республика провела серьезные реформы в стране на пути евроинтеграции.
В октябре в Кишиневе прошло заседание «Платформы поддержки Молдавии», в которой участвовали представители 30 стран, обсуждались вопросы запуска фондов для поддержки республики. Также участники мероприятия заявили о выделении финансовой помощи Молдавии на фоне энергетического и экономического кризисов и ситуации на Украине.