16:55 (мск), новости Молдовы, источник: РИА Новости
Президент Австрии заверил Молдавию в поддержке при вступлении в ЕС
Президент Австрии заверил Санду в поддержке Молдавии на пути вступления в ЕС.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
ВЕНА, 16 ноя — РИА Новости. Австрия поддерживает Молдавию на пути ее вступления в Европейский Союз, заявил австрийский президент Александер ван дер Беллен в своем аккаунте в соцсети Х.
«Австрия поддерживает сближение Молдавии с ЕС. Предоставление статуса кандидата в прошлом году стало важным знаком. В то же время Молдавия должна осуществить необходимые реформы. Несколько дней назад комиссия ЕС рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС. Я уверен, что будущее Молдовы — в большой Европе. Австрия будет поддерживать вас в этом процессе, президент Майя Санду», — написал ван дер Беллен.
Ранее сообщалось о планах Санду встретиться в Кишиневе с ван дер Белленом и президентом Словении Наташей Пирц Мусар. Отмечалось, что помимо проведения переговоров, глава Молдавии и ее австрийский коллега намерены принять участие в молдавско-австрийском бизнес-форуме, организованном торгово-промышленными палатами обеих стран.
Президент Молдавии в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.