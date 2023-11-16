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17:29 (мск), источник: Новый Калининград

Алиханов об инвесторе для торгового порта: «Работаем с несколькими крупными игроками»

Власти региона не исключают «возможность объединения нескольких активов».

Источник: Новый Калининград

Региональные власти работают «с несколькими крупными игроками», которые рассматриваются в качестве «стратегического инвестора» для Калининградского морского торгового порта. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов в интервью порталу Rugrad.

«Если говорить про КМТП, то мы работаем с несколькими крупными игроками», — сказал он. По словам главы региона, переговоры ведутся в том числе с арендаторами предприятия. Алиханов также высказал мнение, что крупному инвестору может быть интересна «возможность объединения нескольких активов». «Торговый и рыбный порты, у нас еще есть глубоководный причал и инфраструктура компании “Ледово” в Светлом. Возможно, можно будет объединить и Балтийск, чтобы иметь максимальные возможности», — пояснил губернатор.

О том, что Калининградский морской торговый порт может перейти к крупному инвестору, Антон Алиханов заявлял в октябре. «Нам необходимы грамотные управленцы, которые будут заниматься развитием порта», — сказал он в интервью «Интерфаксу».

Инвестор в лице государства: что ждет Калининградский торговый порт после национализации.

В мае Арбитражный суд Калининградской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о продаже 45,5% акций Калининградского морского торгового порта, поданный совместно с ФАС. В надзорном ведомстве посчитали, что «группа лиц, в которую входит иностранный инвестор», установила контроль над организацией, имеющей «стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». При этом сделки не согласовали с правительством РФ. Прокуратура требовала взыскать в доход государства 46 500 незаконно проданных ценных бумаг.

В июле Центральный районный суд Калининграда принял решение по иску Генпрокуратуры РФ к депутату Госдумы Андрею Колеснику. Инстанция постановила изъять у семьи парламентария контрольный пакет акций Калининградского морского торгового порта. С Колесника и его супруги также взыскали в казну незаконный доход в размере 369,2 млн рублей.

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