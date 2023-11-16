17:27 (мск), источник: Don24.ru
Ростовскую область и ДНР свяжет регулярный водный маршрут в 2026 году
Ростовская область, 16 ноября 2023. DON24.RU. Ростовскую область и ДНР свяжет регулярный водный маршрут.
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Как сообщает сайт регионального правительства, уже в 2026 году, по факту поставки в Ростовскую область двух морских судов «Метеор М», планируется открытие регулярного маршрута «Ростов-на-Дону — Таганрог — Мариуполь — Бердянск».
В рамках подписанного между Ростовской областью и ДНР соглашения, будут реализованы мероприятия по развитию причальной инфраструктуры.
В сложившихся реалиях, после того, как Ростовская область утратила статус приграничного региона, перед нами стоит масштабная задача по развитию новых межрегиональных маршрутов, которые обеспечат транспортную доступность новых субъектов Российской Федерации. И сегодня мы поступательно движемся в данном направлении, расширяя автобусную маршрутную сеть и планируя дополнительные виды пассажирских перевозок, в том числе там, где это возможно, и водным транспортом.
На данный момент, потребность в пассажирском сообщении с ЛНР покрывают 23 автобусных маршрута, начальной точкой которых является Ростовская область.