17:32 (мск), источник: МК.RU Крым
Аксенов встретился с новым директором «Крымтеплокоммунэнерго»
Замгендиректора ГУП «Вода Крыма» Игорь Данилович будет руководить ГУП «Крымтеплокоммунэнерго».
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Он отметил, что с новым руководством предприятия уже обсудили рабочие задачи, среди которых перерасчет и корректировка платы за отопление, а также прямая коммуникация с гражданами.
Повестка предприятия должна быть определена в течение месяца.