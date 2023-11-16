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17:32 (мск), источник: МК.RU Крым

Аксенов встретился с новым директором «Крымтеплокоммунэнерго»

Замгендиректора ГУП «Вода Крыма» Игорь Данилович будет руководить ГУП «Крымтеплокоммунэнерго».

Источник: AP 2023

Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Он отметил, что с новым руководством предприятия уже обсудили рабочие задачи, среди которых перерасчет и корректировка платы за отопление, а также прямая коммуникация с гражданами.

Повестка предприятия должна быть определена в течение месяца.

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