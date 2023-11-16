18:41 (мск), новости Казахстана, источник: Kapital.kz
Совет по управлению фондом Самрук-Казына упразднили
Поправки к закону о ФНБ подписал президент Касым-Жомарт Токаев.
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Президент Касым-Жомарт Токаев подписал поправки к закону о фонде «Самрук-Казына», сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ФНБ.
«В законе Республики Казахстан от 1 февраля 2012 года “О Фонде национального благосостояния” статью 6−1 (“Совет по управлению фондом”) исключить», — говорится в документе.
Cовет по управлению фондом — консультативно-совещательный орган, в задачи которого входила выработка предложений по повышению конкурентоспособности и эффективности его деятельности.
Напомним, в октябре в АО «Самрук-Қазына» подвели итоги первого полугодия 2023 года. «По предварительной оценке, чистая прибыль группы компаний АО “Самрук-Қазына” за 2023 год ожидается на уровне 1,8 трлн. тенге, что с учетом сложившейся ситуации на рынках нефти и газа и принимаемых мер по улучшению производственных показателей является хорошим результатом», — отмечал соуправляющий директор по экономике и финансам Мират Утепов. В 2023 году общий отток средств АО «Самрук-Казына» ожидается в размере порядка 658 млрд тенге в пользу государства. Деньги будут направлены на дивиденды, социальную сферу и благотворительность.