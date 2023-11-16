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18:27 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md

Митрополия Молдовы сохраняет свой нынешний статус

В Кишиневе прошло заседание Митрополии Православной церкви Молдовы.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 16 ноя — Sputnik. Православная церковь Молдовы (ПЦМ) во главе с митрополитом Владимиром сохранит свой нынешний статус в составе Русской православной церкви.

Об этом заявил викарий митрополии Молдовы, епископ Сорокский Иоанн Мошнегуцу по итогам прошедшего в четверг заседания, на котором обсуждалось будущее ПЦМ в свете заявлений некоторых священников о переходе в Бессарабскую митрополию, относящуюся к Румынской православной церкви.

«Клир и народ остаются верны православной церкви Молдовы и митрополиту Владимиру. Не будут инициированы дискуссии о присоединении православной церкви Молдовы к румынской Патриархии», — заявил священнослужитель.

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