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21:41 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md

Попеску: Молдова является безопасным и привлекательным направлением

Глава МИДЕИ Молдовы провел телефонную беседу со своим венгерским коллегой.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 16 ноя — Sputnik. Молдова является безопасным и привлекательным направлением, заявил глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы Нику Попеску в телефонном разговоре с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, сообщает пресс-служба молдавского внешнеполитического ведомства.

Беседа министров была посвящена вопросам двустороннего сотрудничества, важности укрепления экономических отношений, и, в частности, возвращению компании WizzAir на рынок авиаперевозок Молдовы.

«Наша страна является безопасным и привлекательным направлением, и, вводя эти авиарейсы, мы укрепляем связи с европейскими городами и продолжаем предлагать новые варианты путешествий для наших граждан», — заявил Попеску своему венгерскому коллеге.

Официальные лица также обсудили проблемы евроинтеграции Молдовы, обсуждался прогресс республики, приведший к рекомендации Еврокомиссии начать переговоры о вступлении в ЕС.

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