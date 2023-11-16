Главное
Главные новости к вечеру 16 ноября
16 ноября, источник: © РИА Новости

США заявили о кооперации с КНР по теме антироссийских санкций

САН-ФРАНЦИСКО, 16 ноя — РИА Новости. США находятся в очень интенсивной кооперации с Китаем по всем вопросам, связанным с санкциями против России и ценовым потолком на нефть, заявил в четверг помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайатт.

Источник: AP 2023

«Я просто отмечу, что мы находимся в очень интенсивной кооперации с китайскими союзниками по всем этим вопросам вокруг ценового потолка и санкционного режима», — сообщил он брифинге в ответ на вопрос о работе США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, связанной с западными санкциями против российского энергетического сектора.

Нефтяные санкции стран Запада в отношении РФ вступили в силу с 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны «Большой семерки», Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин указом запретил с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что российские компании соблюдают указ президента и не продают нефть по потолку. По мнению Новака, эти ценовые ограничения являются «инструментом, который никогда не использовался, и он не только неэффективен, он вреден, он может полностью исковеркать весь рынок и только принести негативные последствия, для потребителей в первую очередь».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'С Украиной покончено'. В США рассказали, как навредят России по-новому
Байден нашел замену Путину
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
энергетика