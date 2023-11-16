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16 ноября, новости Казахстана, источник: DKNews.kz

Мереке Кучекбаев возглавил Главный штаб

Генерал-майор Мереке Кучекбаев назначен начальником Главного штаба — первым заместителем Главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РК, передает DKNews.kz.

Источник: Gov

Приказом Министра обороны РК Кучекбаев Мереке Матимович назначен начальником Главного штаба — первым заместителем Главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РК.

В армии Казахстана генерал-майор Мереке Кучекбаев прошел путь от курсанта военного училища до командующего войсками регионального командования «Юг». В разные годы занимал ответственные должности по боевой подготовке. Являлся командиром нескольких воинских частей, командующим Десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск Вооруженных сил РК.

В 1997 году окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище, в 2007-м — Национальный университет обороны, в 2019-м — военную академию Генерального штаба ВС РФ.

Награжден орденами «Данк» и «Айбын» II степени, ведомственными наградами и юбилейными медалями.

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