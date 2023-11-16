23:03 (мск), источник: Московский комсомолец
«Пошла движуха»: эксперт Жарихин объяснил причины преследования Арестовича на Украине
И логику действий самого новоявленного оппозиционера.
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Национальная полиция Украины подтвердила открытие нового уголовного производства против экс-советника офиса президента Алексея Арестовича (включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Дело открыто по ч. 1 ст. 383 УК Украины — «заведомо ложное сообщение о совершении уголовного правонарушения». Прокомментировать эту новость мы попросили заместителя директора Института стран СНГ Владимира Жарихина.
— Владимир Леонидович, насколько понимаю, это уже второе уголовное производство в отношении Арестовича. С трудом верится — точнее, совсем не верится, — что у этого дела, как и у предыдущего, нет никакой политической подоплеки. На ваш взгляд, за что именно преследуют Арестовича?
— Арестович решил самостоятельно поиграть в политику. То ли сам ушел, то ли его выпихнули из команды Зеленского, но факт остается фактом: он оказался вне ее. У него было два выхода: сесть за написание мемуаров или стать оппозицией. И он выбрал второе. А на Украине сейчас все, кто хоть чуть-чуть приподнимает голову в «ненужном» направлении, тут же самым жестоким образом начинают преследоваться.
— Но он наверняка знал, с чем может столкнуться. На что в таком случае рассчитывал?
— Он настолько хорошо понимал, с чем может столкнуться, что на всякий случай оказался за пределами родной страны.
— Насколько известно, он сейчас в Америке.
— Да. То есть соломку он, что называется, подстелил. Если Киев решит обратиться к Соединенным Штатам и потребует выдать Арестовича, это, опять-таки, будет раскрутка для него.
— По слухам, оппозиционер Арестович — это в значительной мере американский проект.
— Ну, Америка, она большая. Он, конечно, налаживает там отношения, что называется, продает себя. Он, мол, альтернатива Зеленскому, который начинает выходить из-под контроля. А Зеленский по некоторым позициям, похоже, действительно начал выходить из-под контроля. И американцам это наверняка не нравится. Поэтому Арестович, возможно, посчитал, что Зеленского вот-вот будут сносить. И на всякий случай, во-первых, стал оппозиционером, а во-вторых, стал искать в Соединенных Штатах выходы на тех, кто как раз и собирается сносить Зеленского.
— Его расчеты оправданы?
— Все возможно. Я бы не стал так говорить — что все возможно, — если бы Зеленский не сделал два последовательных шага: сначала в противофазу с американцами заявил, что выборов не будет, а сразу после этого отправил в отставку командующего силами специальных операций. Логика здесь такая: Зеленский понимает, что если американцы хотят его заменить, а он отменяет выборы, то единственная возможность сделать это — военный переворот. А военный переворот может осуществить как раз вот эта структура — силы специальных операций. И он срочно поставил туда своего человека.
То есть хвост вырос и начал немножко вилять собакой — я имею в виду Зеленского и команду Байдена. И Арестович это почувствовал. Он, конечно, мерзавец, но очень тонко чувствующий ситуацию. Как и многие авантюристы.
— Есть и другая версия, согласно которой образ оппозиционера-страдальца из Арестовича лепит само окружение Зеленского — для неких внутри- и внешнеполитических игр. С этой целью якобы и возбуждаются уголовные дела. Правдоподобно?
— Наверное, больше об этом знает господин Бернс (директор ЦРУ. — «МК»), который сейчас как раз приехал на Украину. Но думаю, это слишком тонкая игра для команды Зеленского. Они находятся сейчас в таком состоянии — полуобморочном, я бы сказал, — что им не до подобных выкрутасов. Зеленский действительно почувствовал сильный холодный ветер со стороны Соединенных Штатов. Ну и увидел проблемы — и с поставками вооружений, и с финансирование… Возможно, он ошибается, но он испугался. Он посчитал, что его сносят.
И поэтому на Украине вдруг снова появилась политика. До этого была тоталитарная власть, которая на самом деле располагалась не в Киеве, а в Вашингтоне. А сейчас, как выражается молодежь, пошла движуха.