Власти США заявили об эффективности политики ценового потолка на нефть

«Эта политика работает», — сказал Джеффри Пайатт (цитата по ТАСС). Он также отметил, что введенные США санкции сократили доход России от продажи нефти на $4 млрд в 2023-м по сравнению с предыдущим годом.
Джеффри Пайатт отметил, что по вопросу ценового потолка и введения санкций в отношении России американские власти сотрудничают с Японией. «Они завершают очень успешный год председательства в G7, в течение которого систематически выступали лидером по этому вопросу», — пояснил господин Пайатт.
Сегодня, 16 ноября, Минфин США ввел санкции против трех нефтяных танкеров под флагом Либерии — Kazan, Ligovsky Prospect и NS Century. Ведомство утверждает, что все три танкера, попавшие в санкционный список, перевозили российскую нефть по цене выше установленного потолка — $60 за баррель.
По данным Международного энергетического агентства (МЭА), экспорт российской нефти в октябре сократился на 70 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 7,5 млн б/с. МЭА отмечало, что предполагаемая выручка от экспорта упала на $25 млн, до $18,34 млрд.