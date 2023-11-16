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16 ноября, источник: Коммерсантъ

Власти США заявили об эффективности политики ценового потолка на нефть

Помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт в ходе брифинга заявил, что американские власти принимают необходимые меры для соблюдения ценового потолка. По его словам, США в сотрудничестве с партнерами делает все, чтобы сократить доходы России от экспорта нефтепродуктов.

Источник: Reuters

«Эта политика работает», — сказал Джеффри Пайатт (цитата по ТАСС). Он также отметил, что введенные США санкции сократили доход России от продажи нефти на $4 млрд в 2023-м по сравнению с предыдущим годом.

Джеффри Пайатт отметил, что по вопросу ценового потолка и введения санкций в отношении России американские власти сотрудничают с Японией. «Они завершают очень успешный год председательства в G7, в течение которого систематически выступали лидером по этому вопросу», — пояснил господин Пайатт.

Сегодня, 16 ноября, Минфин США ввел санкции против трех нефтяных танкеров под флагом Либерии — Kazan, Ligovsky Prospect и NS Century. Ведомство утверждает, что все три танкера, попавшие в санкционный список, перевозили российскую нефть по цене выше установленного потолка — $60 за баррель.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), экспорт российской нефти в октябре сократился на 70 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 7,5 млн б/с. МЭА отмечало, что предполагаемая выручка от экспорта упала на $25 млн, до $18,34 млрд.

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