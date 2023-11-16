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16 ноября, новости Беларуси, источник: БЕЛТА

Самолет со спасенными из Газы белорусами и их семьями приземлился в Минске

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самолет со спасенными из Газы белорусами и их семьями приземлился в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Как сообщили ранее в Министерстве иностранных дел, белорусской стороной в контакте с коллегами из Израиля и Египта, а также при содействии России и Катара была проведена работа по организации выхода белорусских граждан и членов их семей из сектора Газа. Они проследовали через пограничный переход «Рафах» на территорию Египта.

На границе с сектором Газа их встретили сотрудники Комитета госбезопасности, которые выполняли поручение Президента Беларуси по эвакуации белорусов с семьями. Среди спасенных много детей.

Из Беларуси за ними был отправлен гуманитарный рейс авиакомпании «Белавиа», на борту которого были медики и психологи из Республиканского отряда специального назначения МЧС «ЗУБР». По прибытии на место они оказали всю необходимую помощь как взрослым, так и детям.

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