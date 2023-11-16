Самолет со спасенными из Газы белорусами и их семьями приземлился в Минске

Как сообщили ранее в Министерстве иностранных дел, белорусской стороной в контакте с коллегами из Израиля и Египта, а также при содействии России и Катара была проведена работа по организации выхода белорусских граждан и членов их семей из сектора Газа. Они проследовали через пограничный переход «Рафах» на территорию Египта.
На границе с сектором Газа их встретили сотрудники Комитета госбезопасности, которые выполняли поручение Президента Беларуси по эвакуации белорусов с семьями. Среди спасенных много детей.
Из Беларуси за ними был отправлен гуманитарный рейс авиакомпании «Белавиа», на борту которого были медики и психологи из Республиканского отряда специального назначения МЧС «ЗУБР». По прибытии на место они оказали всю необходимую помощь как взрослым, так и детям.