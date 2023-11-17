03:57 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Находящуюся в Приморье аварийную подлодку «Нерпа» предложили утилизировать
Главкомат ВМФ считает нецелесообразным её ремонт и модернизацию.
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Главный штаб ВМФ России решил утилизировать аварийную атомную подводную лодку (АПЛ) К-152 «Нерпа» проекта 971У «Щука-Б». По информации ТAСС, подлодка содержится сейчас в Приморье. Ранее её отдавали в лизинг за 2,5 млрд долларов в состав индийского флота под названием Chakra-2, сообщает ИА PrimaMedia.
Уточняется, что Главкомат ВМФ по финансовым соображениям считает нецелесообразным ремонт и содержание «Нерпы». Субмарина находится сейчас на одном из судостроительных заводов под Владивостоком.
Напомним, что Россия передала Индии подлодку в январе 2012 года. Контракт на аренду обошёлся в 2,5 млрд долларов. В апреле 2020 года на подводной лодке произошёл взрыв баллона воздуха высокого давления, что послужило причиной повреждения обоих её корпусов, а также радиоэлектронного вооружения и гидроакустического оборудования. Из-за этого происшествия АПЛ досрочно возвратилась из аренды — в начале лета 2021 года Chakra-2 в сопровождении кораблей ТОФ совершила переход в надводном положении из Индии во Владивосток.
Также отметим, что во время первых испытаний субмарины, в ноябре 2008 года, из-за случайного срабатывания системы пожаротушения в отсеки лодки поступил газ фреон. Тогда погибли 20 человек, еще 21 был госпитализирован с отравлением.