Иркутская область подписала соглашения о сотрудничестве с регионами Сибири

Подписи под документами поставили Губернатор Приангарья Игорь Кобзев и Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, Губернатор Томской области Владимир Мазур, Губернатор Республики Алтай Олег Хорохордин.
Иркутская область намерена развивать торгово-экономическое, научно-техническое и культурное взаимодействие с этими регионами. Перспективы взаимодействия Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обсудил с главами субъектов во время личных встреч в День Сибирского федерального округа, который состоялся на ВДНХ.
Как сообщает пресс-служба областного Правительства, стороны договорились заключать соглашения по отдельным направлениям сотрудничества, обмениваться опытом и экономической, научно-технической и правовой информацией, готовить совместные обзоры развития политико-правовой, экономической, социальной и инвестиционной ситуации, проводить конференции, совещания, выставки и другие мероприятия, направленные на расширение и укрепление взаимовыгодного сотрудничества.
Кроме того, подписан план мероприятий для реализации соглашения, которое заключили Иркутская область и Омская область на Петербургском международном экономическом форуме минувшим летом. Подписи под документом поставили Игорь Кобзев и глава Омской области Виталий Хоценко. План на 2023−2028 годы предусматривает организацию взаимных визитов официальных делегаций регионов, обмен информацией об ассортименте продукции, выпускаемой на территории регионов, содействие хозяйствующим субъектам, а также другие мероприятия в производственной, туристической, культурной, экологической, образовательной и других сферах.
«Сегодня абсолютно точно можно говорить о том, что регионы Сибири могут стать не только центром промышленного развития страны, но и опорными регионами для наращивания экспорта. О необходимости развития наших территорий сегодня говорят все чаще на разных крупных площадках. Подписание соглашений между нашими регионами — важный шаг в развитии СФО», — подчеркнул Губернатор Игорь Кобзев.