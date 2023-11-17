08:06 (мск), источник: ИА Башинформ
«Прямая линия» с Радием Хабировым: как задать вопрос Главе Башкирии
29 ноября в 19 часов состоится «Прямая линия» Главы Башкортостана Радия Хабирова.
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С сегодняшнего дня и до начала прямой линии жители республики смогут задать волнующие их вопросы непосредственно руководителю региона в соцсетях. Видеовопросы можно будет загрузить на официальный сайт руководителя региона до 19 часов 28 ноября, в соцсетях вопросы будут приниматься вплоть до начала прямой линии и даже в ходе прямого эфира.
ИА «Башинформ» напоминает, как можно задать вопрос Главе республики.
Как задать вопрос?
Обратиться на «Прямую линию» Радия Хабирова можно двумя способами:
— через соцсети, написав комментарий под постами в социальных сетях у Радия Хабирова во «ВКонтакте» и «Одноклассники».
— через официальный сайт руководителя региона. Для этого нужно загрузить видеовопрос в специальном разделе.
Как оформить видеовопрос?
Если для вопросов через соцсети нет никаких требований, то для отправки видеовопроса необходимо:
— авторизоваться на сайте Госуслуг, актуализировать учетную запись;
— зайти на сайт Главы РБ, пролистать главную страницу сайта вниз, найти виджет «Госуслуги. Решаем вместе»;
— на виджете «Госуслуги. Решаем вместе» выбрать пункт «Сообщить о проблеме»;
— загрузить видео через открывшуюся форму;
— выбрать необходимый раздел, заполнить все необходимые поля;
— загрузить видеовопрос.
Какие предъявляются требования к видео?
Требования к видео:
— не более минуты при загрузке с помощью мобильного приложения и не более 10 мегабайт при загрузке файла с помощью компьютера;
— снимать нужно в светлом помещении, чтобы лицо говорящего было отчетливо видно;
— нужно избегать пересвета на фоне (не снимать против света);
— держать камеру во время съёмок нужно в горизонтальном положении;
— камеру телефона нужно зафиксировать, чтобы видео было статичным;
— если съемки на улице — нужно убедиться, что слышно хорошо;
— необходимо назвать фамилию, имя и отчество, село или город, а также район и задать вопрос;
— в конце обязательно проговорить, что это вопрос на прямую линию с Радием Хабировым.
Сколько у меня осталось времени, чтобы задать вопрос?
Вопросы от жителей будут приниматься вплоть до начала прямой линии и даже в ходе прямого эфира. Видеовопросы можно будет загрузить на официальный сайт руководителя региона до 19 часов 28 ноября.
Когда и где можно посмотреть «Прямую линию»?
На вопросы жителей руководитель региона ответит 29 ноября в прямом эфире телеканалов БСТ, «Россия 24», «Башкортостан 24», «Вся Уфа», «Салям», радиостанций «Юлдаш» и «Радио России», в социальных сетях Главы РБ во «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также ЦУР РБ. Начало прямой линии в 19 часов.
Сколько вопросов обычно поступает на «Прямую линию» и на сколько Глава республики успевает ответить?
Отметим, что предстоящая «Прямая линия» Радия Хабирова — пятая по счету после его вступления в должность Главы региона. В прошлом году она состоялась 27 октября и длилась около четырёх часов. Тогда трансляцию посмотрели 135 606 человек. За время эфира от жителей республики пришло более двух тысяч сообщений, всего с момента анонса прямой линии поступило больше 3 тысяч вопросов. Чаще всего темы обращений были связаны с дорогами, частичной мобилизацией и ЖКХ.
«Каждый день наша управленческая команда отвечает на сотни вопросов жителей республики на самые разные темы. И раз в год я провожу прямую линию, чтобы на часть из этих вопросов ответить лично. Для меня такой диалог действительно важен. Считаю, что общение с людьми — это основа работы чиновника любого уровня. Такой формат дает возможность посмотреть на все вопросы в комплексе, а это, в свою очередь, помогает нам в нашей системной работе», — писал Глава республики на своей странице во «ВКонтакте».