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08:32 (мск), источник: Прецедент

В Госдуме хотят запретить телефоны на уроках и сделать обязательными уроки труда

Запретить телефоны на уроках и сделать обязательными уроки труда планируют в Госдуме. Накануне, 16 ноября, депутаты рассмотрели соответствующий законопроект в первом чтении.

В Госдуме хотят запретить телефоны на уроках и сделать обязательными уроки труда.

Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем ТГ-канале, телефоны на уроках планируют запретить телефоны на уроках, кроме экстренных случаев, «без каких-либо других оговорок».

Также Володин высказался о введении обязательных уроков труда в школах.

— Трудовое воспитание — неотъемлемая часть образовательного процесса. Оно необходимо для каждого ребенка.

Трудолюбие — хороший фундамент для развития детей, их становления и залог успеха в будущем, — написал спикер.

Он добавил, что депутаты решили доработать законопроект с учетом предложений граждан и предложил им высказать свое мнение в комментариях к посту.

Рассмотреть законопроект парламентарии намерены в начале декабря.

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