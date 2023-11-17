В Госдуме хотят запретить телефоны на уроках и сделать обязательными уроки труда.
Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем ТГ-канале, телефоны на уроках планируют запретить телефоны на уроках, кроме экстренных случаев, «без каких-либо других оговорок».
Также Володин высказался о введении обязательных уроков труда в школах.
— Трудовое воспитание — неотъемлемая часть образовательного процесса. Оно необходимо для каждого ребенка.
Трудолюбие — хороший фундамент для развития детей, их становления и залог успеха в будущем, — написал спикер.
Он добавил, что депутаты решили доработать законопроект с учетом предложений граждан и предложил им высказать свое мнение в комментариях к посту.
Рассмотреть законопроект парламентарии намерены в начале декабря.