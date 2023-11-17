09:10 (мск), источник: Комсомольская правда
В Воронежской области ликвидировали сибирскую язву и африканскую чуму свиней
Об этом рассказал губернатор федеральному чиновнику.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Губернатор Александр Гусев рассказал секретарю Совета безопасности России Николаю Патрушеву о том, что на территории Воронежской области полностью ликвидировали сибирскую язву и АЧС. Об этом стало известно 16 ноября.
Также глава региона уточнил, что в нашем регионе нет скотомогильников для сибирской язвы, имеются 6 действующих и 11 закрытых. Их контролируют ветслужбы.
Помимо этого, в области есть 41 место захоронения золы после утилизации павших от сибирской язвы животных. Грунт был исследован, однако спор опасного заболевания не выявили.
В этом году в Воронежской области выявили два случая заболевания. Наши штаммы, как показали лабораторные исследования, близки к рязанским. Там сибирскую язву выявили в июле 2023-го.
Также Александр Гусев назвал причину появления заболевания в нашем регионе. Это связано со ввозом инфицированного поголовья скота. Все причастные к обороту зараженного мяса вычислены правоохранителями. Опасную продукцию уничтожили, ведется расследование уголовных дел.
Напомним, очаги сибирской язвы были обнаружены в Панинском и Богучарском районе Воронежской области. Первым заразился мужчина, забивший зараженного теленка. Это произошло в его подворье в Панинском районе. Затем он продал мясо перекупщикам, а те привезли его на реализацию на рынок «1000 мелочей» в Воронеж.
В Богучарском болезнь обнаружили у нескольких животных в КФХ, которых местный предпринимать купил без документов. В связи с распространением сибирской язвы в нашем регионе следователи возбудили три уголовных дела.
Все 11 человек, заболевшие сибирской язвой, выписаны. Сейчас в регионе продолжается плановая вакцинация восприимчивых к сибирской язве сельхозживотных (с начала 2023 года только крупного рогатого скота привито более 700 тысяч голов), проводится маркирование и регистрация скота в федеральной системе учета.
Также в области готовы к оказанию медпомощи больным с сибирской язвой, но с 11 сентября новых случаев не выявлено.
Усилен контроль в регионе и за ликвидацией африканской чумы свиней. В Калачеевском районе они выполняются в полном объеме. Анализируются допущенные ветеринарные нарушения. Ведется ежедневный лабораторный контроль.