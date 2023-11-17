Главное
Палестино-израильский конфликт
09:07 (мск), источник: "Российская газета"

Брошенная родственниками в Мексике россиянка Валентина Котова приехала в Воронеж

Россиянка Валентина Котова, которую родственники бросили в Мексике, приехала на поезде из Москвы в Воронеж. Об этом сообщает РИА Новости.

Женщина рассказала, что выбрала Воронеж, так как он находится на юге. При этом в городе она ни разу до этого не была и всю жизнь прожила в Москве.

Напомним, Котова продала все имущество в России, чтобы переехать с сыном и невесткой в США. Они приехали в Мексику, чтобы нелегально перейти границу. В итоге сын и его жена (гражданка Украины) переехали в Штаты по программе для украинских беженцев, а пожилую мать бросили без денег у дверей консульства РФ в Мехико.

Российские дипломаты оказали ей необходимую помощь. В четверг женщина вернулась в Москву. Она решила переехать в Воронежскую область. Региональные власти обещали оказывать ей содействие в обустройстве на новом месте.

Во время загрузки произошла ошибка.
 В "Единой России" объявили о начале праймериз
Гигантскую воронку от блока МБР "Сармат" сняли на видео
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта