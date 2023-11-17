Брошенная родственниками в Мексике россиянка Валентина Котова приехала в Воронеж

Женщина рассказала, что выбрала Воронеж, так как он находится на юге. При этом в городе она ни разу до этого не была и всю жизнь прожила в Москве.
Напомним, Котова продала все имущество в России, чтобы переехать с сыном и невесткой в США. Они приехали в Мексику, чтобы нелегально перейти границу. В итоге сын и его жена (гражданка Украины) переехали в Штаты по программе для украинских беженцев, а пожилую мать бросили без денег у дверей консульства РФ в Мехико.
Российские дипломаты оказали ей необходимую помощь. В четверг женщина вернулась в Москву. Она решила переехать в Воронежскую область. Региональные власти обещали оказывать ей содействие в обустройстве на новом месте.