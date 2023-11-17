09:07 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md
В Молдове будет открыто посольство Дании
Глава МИДЕИ Молдовы провел телефонный разговор с министром иностранных дел Дании.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
КИШИНЕВ, 17 ноя — Sputnik. Посольство Королевства Дания будет открыто в Кишиневе в начале 2024 года. Этот вопрос обсудили в телефонной беседе министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску и его датский коллега Ларс Лёкке Расмуссен.
«В ходе разговора Нику Попеску отметил, что дипломатическая миссия будет играть важную роль в развитии и укреплении политических, экономических и культурных связей между двумя странами», — сообщили в пресс-службе МИДЕИ.
В этом году несколько стран, таких как Нидерланды, Бельгия, Греция, Испания открыли свои представительства в Республике Молдова или намерены в скором времени это сделать.