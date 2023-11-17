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09:07 (мск), новости Молдовы, источник: Sputnik.md

В Молдове будет открыто посольство Дании

Глава МИДЕИ Молдовы провел телефонный разговор с министром иностранных дел Дании.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 17 ноя — Sputnik. Посольство Королевства Дания будет открыто в Кишиневе в начале 2024 года. Этот вопрос обсудили в телефонной беседе министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску и его датский коллега Ларс Лёкке Расмуссен.

«В ходе разговора Нику Попеску отметил, что дипломатическая миссия будет играть важную роль в развитии и укреплении политических, экономических и культурных связей между двумя странами», — сообщили в пресс-службе МИДЕИ.

В этом году несколько стран, таких как Нидерланды, Бельгия, Греция, Испания открыли свои представительства в Республике Молдова или намерены в скором времени это сделать.

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