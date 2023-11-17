09:49 (мск), источник: МК.RU Екатеринбург
Алексей Орлов пригласил граждан на закладку капсулы времени
В субботу, 18 ноября, в Историческом сквере Екатеринбурга будет заложена капсула времени, которую должны открыть через 50 лет, в 2073 году.
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Глава города Алексей Орлов пригласил жителей, а также гостей столицы Урала принять участие в торжественной церемонии.
Он напомнил, что в 1973 году возникла традиция по закладке капсулы времени для потомков. В год 300-летнего юбилея столицы Урала, в текущем году, капсулу извлекли.
«Мы принимаем эстафету поколений. В формировании содержимого новой капсулы по предложению Администрации города приняли участие сотни екатеринбуржцев, — сказал в видеообращении Алексей Орлов. Очередное послание потомкам отправится в будущее снова на 50 лет, его должны прочесть в 2073 году».
Он призвал граждан прийти на закладку новой капсулы времени. Она пройдет 18 ноября, в исторический День рождения Екатеринбурга. Начало в 13:00.
«МК-Урал» писал, что в капсулу времени положили 28 предметов. В ней энциклопедия города, купюры и монеты с изображением Екатеринбурга, Генеральный план до 2045 года, афиша событий трехсотлетия, смартфон, номер журнала «Урал», VIP-бейдж на игры ФК «Урал», медицинская маска, подборка самых популярных в городе товаров и услуг с ценами, одежда с логотипом 300-летия, жесткий диск с фото и видео города, интервью с жителями и тексты посланий, написанные екатеринбуржцами, воздух и вода города, видеомаршрут «Один день из жизни», медаль «Город трудовой доблести», виниловая пластинка с выступлением Уральского филармонического оркестра и многое другое.