Улица Конституции — в каждом районе и городе. Мирзиёев утвердил программу празднования Дня Конституции

8 декабря в стране ежегодно отмечается День Конституции. Накануне президент страны утвердил Программу по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных этому дню.
Так, в районных и городских центрах страны появится «Улица Конституции». Кроме того, в Бектемирском районе Ташкента будет создан новый «Парк Конституции».
Состоятся творческие конкурсы:
Среди журналистов и блогеров — «Лучший пост или статья, разъясняющие правила, установленные Конституцией».
Среди учащихся школ — конкурс рисунков и сочинений на темы «Конституция народа», «Конституция — общность нашего счастья», «Конституция — свет моего будущего».
В школах также пройдут олимпиады и уроки Конституции.
В свет выйдет новая редакция Конституции тиражом три тысячи экземпляров на шрифте Брайля. Об истории создания Основного закона можно будет узнать на выставке архивных документов.
В госорганизациях будет организован массовый общереспубликанский диктант на тему «Моя Конституция и государственный язык». Также уже готовятся теле- и радиовикторины, посвященные этому дню. В масштабах республики пройдет интеллектуальный турнир «Заковат» при участии представителей судебных и правоохранительных органов, Палаты адвокатов и сотрудников юридических вузов.
Всего в Программе — перечень из 40 творческих, культурных, интеллектуальных мероприятий.