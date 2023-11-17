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14:13 (мск), новости Узбекистана, источник: Podrobno.uz

Улица Конституции — в каждом районе и городе. Мирзиёев утвердил программу празднования Дня Конституции

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Шавкат Мирзиёев утвердил программу мероприятий, приуроченную к 31-й годовщине принятия Конституции. В нее вошли появление улицы Конституции в каждом районе и городе, издание Основного закона на шрифте Брайля, а также многие другие мероприятия, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на данные на данные Минюста.

Источник: Podrobno.uz

8 декабря в стране ежегодно отмечается День Конституции. Накануне президент страны утвердил Программу по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных этому дню.

Так, в районных и городских центрах страны появится «Улица Конституции». Кроме того, в Бектемирском районе Ташкента будет создан новый «Парк Конституции».

Состоятся творческие конкурсы:

Среди журналистов и блогеров — «Лучший пост или статья, разъясняющие правила, установленные Конституцией».

Среди учащихся школ — конкурс рисунков и сочинений на темы «Конституция народа», «Конституция — общность нашего счастья», «Конституция — свет моего будущего».

В школах также пройдут олимпиады и уроки Конституции.

В свет выйдет новая редакция Конституции тиражом три тысячи экземпляров на шрифте Брайля. Об истории создания Основного закона можно будет узнать на выставке архивных документов.

В госорганизациях будет организован массовый общереспубликанский диктант на тему «Моя Конституция и государственный язык». Также уже готовятся теле- и радиовикторины, посвященные этому дню. В масштабах республики пройдет интеллектуальный турнир «Заковат» при участии представителей судебных и правоохранительных органов, Палаты адвокатов и сотрудников юридических вузов.

Всего в Программе — перечень из 40 творческих, культурных, интеллектуальных мероприятий.

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