09:45 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by
Андрейченко: внешнее давление на Беларусь будет усиливаться
Спикер Палаты представителей Беларуси считает, что государство должно быть заблаговременно готово к нейтрализации угроз.
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МИНСК, 17 ноя — Sputnik. Беларусь не оставят в покое, а попытки внешнего давления на страну и будут только усиливаться, заявил председатель Палаты представителей Беларуси Владимир Андрейченко.
«Уже сегодня против Беларуси ведется целенаправленная деструктивная деятельность, а информационная кампания приобретает черты открытой конфронтации», — цитирует Андрейченко издание «Беларусь сегодня».
Политик констатировал глобальный кризис доверия и рост военной напряженности в Европе. Наблюдается также искусственный разрыв торговых связей, создается новый железный занавес. В том числе это повышает напряжение в обществе и создает потенциал для конфликтов. Как считает Андрейченко, результаты этого уже проявились на Украине, а в Беларуси их почувствовали в 2020 году.
Председатель парламента уверен, что государство должно быть заранее готово к нейтрализации угроз собственной безопасности и защите конституционных положений о том, что источник и носитель власти и суверенитета — народ.
«История свидетельствует, что белорусы доказали свое право на самостоятельное развитие, усвоили исторические уроки и сущность демократических принципов. Сегодня народовластие — основа национальной государственности и белорусская традиция, которую мы будем оберегать всеми доступными способами», — подчеркнул Владимир Андрейченко.
Выборы
Планируется, что в Беларуси 25 февраля 2024 года пройдет единый день голосования, то есть выборы сразу в парламент и в местные советы. Такое практиковалось в советское время, но в годы независимости это происходит впервые.
Центризбирком уже собирался в сентябре на заседание, чтобы сформировать избирательные округа. Например, по выборам в местные советы будет 12 514 округов. При этом впервые не будет избирательных участков за рубежом в дипломатических представительствах Беларуси.
Также в октябре президент Беларуси провел встречу с представителями политических партий («Белая Русь», ЛДП, РПТС и КПБ). Он заявил, что при партийном строительстве не стоит копировать советский, российский, а тем более западный опыт.
«Если честно, я еще и не представляю, какую большую, увеличенную роль придется вам сыграть. В трудные времена возьмете все на плечи и будете тащить. Отсидеться никому не получится», — подчеркнул тогда Лукашенко.