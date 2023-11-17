10:29 (мск), источник: РИА "Воронеж"
Медалью наградили воронежского добровольца в зоне СВО
Житель Россошанского района служит с июня 2023 года.
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Жителя Россошанского района Воронежской области Павла Вишневского, ушедшего служить добровольцем в зоне специальной военной операции с июня этого года, наградили медалью «За отвагу» Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в администрации района в пятницу, 17 ноября.
Отмечается, что Павел Вишневский проявил себя исключительно отважным и инициативным бойцом.
Ранее РИА «Воронеж» рассказывало, что медалью «За храбрость» II степени был награжден командир взвода из Ольховатского района Воронежской области. Владимир участвует в спецоперации с первых дней ее проведения.