ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину составляет почти 79%

«На вопрос о доверии Путину положительно ответили 78,8% участников опроса (минус 0,4 п. п.), а уровень одобрения деятельности президента увеличился на 0,1 п. п. и составляет 75,7%», — отмечается в исследовании.
Деятельность правительства РФ одобряют 50,7% опрошенных (плюс 0,3 п. п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина — 53% респондентов (минус 0,2 п. п.). О доверии Мишустину заявили 61,1% опрошенных (минус 1,4 п. п.).
Высказали респонденты и свое отношение к главам парламентских партий. Так, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 32,6% (минус 1,3 п. п.), лидеру «Справедливой России — За правду» Сергею Миронову — 30,6% (плюс 0,5 п. п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому — 15% (минус 4,2 п. п.), председателю партии «Новые люди» Алексею Нечаеву — 8,2% (минус 0,2 п. п.).
Уровень поддержки «Единой России» составил 40,1% (плюс 0,7 п. п.), КПРФ — 10,1% (плюс 0,5 п. п.), ЛДПР — 9,5% (без изменений), «Справедливой России — За правду» — 4,6% (плюс 0,1 п. п.), «Новых людей» — 4,5% (минус 0,3 п. п.).