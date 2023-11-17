Главное
Главные новости 17 ноября
10:45 (мск), источник: ТАСС

ВЦИОМ: уровень доверия россиян Путину составляет почти 79%

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину согласно опросу, проведенному с 6 по 12 ноября, составляет 78,8%. Таковы данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опрос проводился среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

Источник: Пресс-служба Президента России

«На вопрос о доверии Путину положительно ответили 78,8% участников опроса (минус 0,4 п. п.), а уровень одобрения деятельности президента увеличился на 0,1 п. п. и составляет 75,7%», — отмечается в исследовании.

Деятельность правительства РФ одобряют 50,7% опрошенных (плюс 0,3 п. п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина — 53% респондентов (минус 0,2 п. п.). О доверии Мишустину заявили 61,1% опрошенных (минус 1,4 п. п.).

Высказали респонденты и свое отношение к главам парламентских партий. Так, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 32,6% (минус 1,3 п. п.), лидеру «Справедливой России — За правду» Сергею Миронову — 30,6% (плюс 0,5 п. п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому — 15% (минус 4,2 п. п.), председателю партии «Новые люди» Алексею Нечаеву — 8,2% (минус 0,2 п. п.).

Уровень поддержки «Единой России» составил 40,1% (плюс 0,7 п. п.), КПРФ — 10,1% (плюс 0,5 п. п.), ЛДПР — 9,5% (без изменений), «Справедливой России — За правду» — 4,6% (плюс 0,1 п. п.), «Новых людей» — 4,5% (минус 0,3 п. п.).

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Из-за чего новая статья Time о Зеленском вызвала взрыв негодования в окружении президента Украины
Хабенский: именно поэтому с некоторых пор стараюсь много не болтать
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Путин Владимирсоциология