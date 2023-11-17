10:56 (мск), источник: АиФ Красноярск
Стратегию развития Сибири обсудили в Москве на площадке выставки «Россия»
В план до 2035 года вошли около двухсот инвестпроектов, которые нацелены на создание комфортных условий для жизни в Сибири.
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Стратегию развития Сибири обсудили в Москве на совместном заседании Совета при полпреде президента РФ в СФО и Совета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Сибирское соглашение». Оно прошло на площадке международной выставки-форума «Россия». В обсуждении будущего Сибири принял участие губернатор Красноярского края Михаил Котюков.
Федеральные руководители и главы сибирских регионов обсудили вопросы реализации Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года и проведение Красноярского экономического форума в 2024 году.
По словам полпреда в СФО Анатолия Серышева, план Стратегии разрабатывался совместными усилиями региональных и федеральных органов власти, с участием экспертов и научных институтов Сибирского отделения РАН. В итоге, в него вошли около двухсот инвестпроектов, которые нацелены на создание комфортных условий для жизни в Сибири, улучшение экологии, а также газификация сибирских регионов. Отдельный приоритет — реализация экспортных возможностей и построение новых логистических маршрутов.
«В итоге документ получился ёмким и комплексным. Он соответствует национальным целям, которые определил глава государства, и охватывает все сферы социально-экономического развития Сибири», — отметил Анатолий Серышев.
Напомним, на международной выставке-форуме «Россия» в Москве проходят Дни Сибири. Стенды регионов Сибирского федерального округа на ВДНХ знакомят гостей с достижениями, природой, культурой и традициями своих территорий.