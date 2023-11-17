11:00 (мск), новости Узбекистана, источник: Sputnik.uz
Министр иностранных дел Узбекистана посетит Китай
В ходе визита Бахтиёр Саидов примет участие в первом стратегическом диалоге министров иностранных дел КНР и Узбекистана.
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ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik. Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов посетит Китай с 19 по 22 ноября. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин, сообщает РИА Новости.
«По приглашению члена Политбюро ЦК КПК, министра иностранных дел КНР Ван И министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов 19−22 ноября посетит с визитом Китай», — говорится в сообщении.
Мао Нин также отметила, что в ходе визита Саидов примет участие в первом стратегическом диалоге министров иностранных дел КНР и Узбекистана.