11:26 (мск), источник: АиФ Иркутск
Мобилизованной из Иркутской области Денис Русаков погиб в зоне СВО
Во время ожесточённых боёв под Авдеевкой боец погиб.
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Мобилизованный из Братска Денис Русаков во время боевых действий погиб в зоне военной спецоперации. Ему было 32 года. Об этом в соцсетях сообщил глава Братска Сергей Серебренников.
«Денис Русаков — уроженец Казахстана. Когда ему было четыре года, его семья переехала в Россию в Братск. В 2009 году он был призван в армию в качестве стрелка-зенитчика», — рассказал глава Братска.
После демобилизаци Денис связал свою жизнь с алюминиевым предприятием, где почти 10 лет отработал электролизником.
С началом военной спецоперации Денис Русаков отправился защищать Родину. Во время ожесточённых боёв под Авдеевкой боец погиб.
У военного остались жена с дочкой и мама. В сердцах родных он останется заботливым и любящим сыном, мужем и отцом.
Напомним, что АиФ-Иркутск писал ещё об одном погибшим из Братска Викторе Асанове. Также за Родину свою жизнь отдал и Дмитрий Фролов из Тулуна.