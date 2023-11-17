Главное
Главные новости 17 ноября
11:26 (мск), источник: АиФ Иркутск

Мобилизованной из Иркутской области Денис Русаков погиб в зоне СВО

Во время ожесточённых боёв под Авдеевкой боец погиб.

Источник: Администрация Братска

Мобилизованный из Братска Денис Русаков во время боевых действий погиб в зоне военной спецоперации. Ему было 32 года. Об этом в соцсетях сообщил глава Братска Сергей Серебренников.

«Денис Русаков — уроженец Казахстана. Когда ему было четыре года, его семья переехала в Россию в Братск. В 2009 году он был призван в армию в качестве стрелка-зенитчика», — рассказал глава Братска.

После демобилизаци Денис связал свою жизнь с алюминиевым предприятием, где почти 10 лет отработал электролизником.

С началом военной спецоперации Денис Русаков отправился защищать Родину. Во время ожесточённых боёв под Авдеевкой боец погиб.

У военного остались жена с дочкой и мама. В сердцах родных он останется заботливым и любящим сыном, мужем и отцом.

Напомним, что АиФ-Иркутск писал ещё об одном погибшим из Братска Викторе Асанове. Также за Родину свою жизнь отдал и Дмитрий Фролов из Тулуна.

Во время загрузки произошла ошибка.
 «Немцы мне руки не подали». Бобслеистка Сергеева – о допинге и успехе
Ищите женщину? В Красноярском крае муж убил жену из-за ее вспышек ревности
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта