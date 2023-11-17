Главное
Главные новости 17 ноября
11:39 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

Лукашенко летит с проверкой местных властей в Гомель

Лукашенко совершит рабочую командировку в Гомель.

Источник: AP 2023

Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 ноября будет в рабочей поездке в Гомеле. Об этом сообщил приближенный к пресс-службе президента телеграм-канал «Пул Первого».

Отмечается, что у Лукашенко в Гомеле ожидается очень насыщенная рабочая командировка.

— Мероприятия планируются по характеру совершенно разные, — подчеркнул «Пул Первого».

Отмечается, что вместе с Лукашенко в Гомеле с визитом будут находиться члены правительства, глава Комитета госконтроля Василий Герасимов, а также председатель Нацбанка Павел Каллаур и белорусские генералы. Кроме того, Лукашенко в Гомеле встретится с местной властью.

А вертолет Лукашенко сначала приземлился на территории 1868-й артиллерийской базы вооружения, где находился министр обороны Виктор Хренин.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Военная спецоперация на Украине 17 ноября 2023: прямая онлайн-трансляция
Товарищ Си объяснил президенту Байдену, как устроен мир
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Лукашенко Александр