11:39 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Лукашенко летит с проверкой местных властей в Гомель
Лукашенко совершит рабочую командировку в Гомель.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 ноября будет в рабочей поездке в Гомеле. Об этом сообщил приближенный к пресс-службе президента телеграм-канал «Пул Первого».
Отмечается, что у Лукашенко в Гомеле ожидается очень насыщенная рабочая командировка.
— Мероприятия планируются по характеру совершенно разные, — подчеркнул «Пул Первого».
Отмечается, что вместе с Лукашенко в Гомеле с визитом будут находиться члены правительства, глава Комитета госконтроля Василий Герасимов, а также председатель Нацбанка Павел Каллаур и белорусские генералы. Кроме того, Лукашенко в Гомеле встретится с местной властью.
А вертолет Лукашенко сначала приземлился на территории 1868-й артиллерийской базы вооружения, где находился министр обороны Виктор Хренин.