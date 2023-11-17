11:44 (мск), новости Молдовы, источник: РИА Новости
СМИ: Санду объяснила, за что ее собака укусила президента Австрии
Exxpress: собака Санду укусила президента Австрии из-за скопления людей вокруг.
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ВЕНА, 17 ноя — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду пояснила, что ее собака накануне укусила президента Австрии Александера ван дер Беллена из-за большого скопления людей вокруг, сообщила австрийская газета Exxpress.
Президент Австрии прибыл с рабочим визитом в Кишинев в четверг. Инцидент произошел, когда лидеры прогуливались во дворе здания администрации президента Молдавии. Ван дер Беллен попытался погладить собаку, а она укусила его за руку. Позже на встрече с председателем парламента республики Игорем Гросу президент Австрии был замечен с заклеенной пластырем рукой.
«Президент Республики Молдова… немедленно извинилась за случившееся и сказала, что “было слишком много людей”, — пишет австрийское издание.
Сам австрийский президент также является владельцем собаки смешанной породы по кличке Юли. Ван дер Беллен регулярно гуляет со своим псом близ своей резиденции в Вене, время от времени он также появляется со своим питомцем на мероприятиях.
Как сообщил ранее бывший премьер страны Ион Кику, комментируя инцидент, Санду стала появляться на публике со своей собакой три недели назад, чтобы выглядеть «более человечной». По словам экс-премьера, Санду видит своего нового питомца только тогда, когда позирует с ним.
Принадлежащая Санду собака — не единственный питомец первых лиц государства, который кого-либо покусал. Нападениями на людей «отметился» пес американского лидера Джо Байдена по кличке Коммандер: в июне газета New York Post сообщала о семи покусанных агентах секретной службы США, один из которых даже попал в больницу. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер объяснила агрессивность собаки стрессовой обстановкой в резиденции американских лидеров и сообщила, что ее укусы приравниваются к производственным травмам.