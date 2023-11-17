Журналист просит у Токаева защиты от полиции

«В моих текстах не обнаружено клеветы. Но, несмотря на это, сейчас я не чувствую себя в безопасности, я опасаюсь за свою безопасность и безопасность своей семьи. К чему, например, участковому требовать от меня документы на моего несовершеннолетнего сына? Я считаю, что сейчас моя деятельность будет под каким-то прессингом и угрозой. Я боюсь вечером выходить поздно с работы домой, я боюсь ездить за рулем своего автомобиля, потому, что я боюсь различных провокаций, причем не только на дороге. Уважаемый президент, я прошу вас посодействовать тому, чтобы полиция Шымкента не работала против жителей города, чтобы мы, наоборот, все вместе работали, чтобы наш город стал безопасным. Я считаю, что мы должны в полицию обращаться за помощью, а не быть каким-то объектом для запугивания», — сказала Низовкина.