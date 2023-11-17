Радий Хабиров назвал сроки открытия Восточного выезда Уфы

Об этом стало известно в ходе мероприятий 15—16 ноября в Москве в рамках «Транспортной недели».
"Для завершения нужно 2,5 млрд рублей. Решение все приняты, деньги выделены. Мы уже асфальт там положили, наносим дорожную разметку. Остались чисто паллиативные вещи. Поэтому где-то в январе-феврале мы объект будем закрывать, — заявил на форуме глава РБ Радий Хабиров.
Напомним, на форуме делегация Башкирии также презентовала новый инфраструктурный проект по расширению трассы Республика Башкортостан-240 Уфа — Оренбург.