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11:59 (мск), источник: АиФ Уфа

Радий Хабиров назвал сроки открытия Восточного выезда Уфы

Радий Хабиров назвал сроки открытия Восточного выезда Уфы. По согласованию с федеральным Минтрансом тоннель и дороги откроют в конце января-начале февраля 2024 года.

Источник: РИА "Новости"

Об этом стало известно в ходе мероприятий 15—16 ноября в Москве в рамках «Транспортной недели».

"Для завершения нужно 2,5 млрд рублей. Решение все приняты, деньги выделены. Мы уже асфальт там положили, наносим дорожную разметку. Остались чисто паллиативные вещи. Поэтому где-то в январе-феврале мы объект будем закрывать, — заявил на форуме глава РБ Радий Хабиров.

Напомним, на форуме делегация Башкирии также презентовала новый инфраструктурный проект по расширению трассы Республика Башкортостан-240 Уфа — Оренбург.

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